Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da una significativa copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a una diminuzione delle temperature percepite.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, e già dalle 01:00 il cielo diventerà cielo coperto, mantenendo una temperatura simile, attorno ai +18,6°C.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con temperature che raggiungeranno i +20,6°C alle 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. Tuttavia, già dalle 12:00, si assisterà a un cambiamento, con il cielo che tornerà a essere coperto e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +22,1°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto con temperature in calo, che scenderanno fino a +19,6°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, mantenendo temperature intorno ai +19°C. La situazione meteo rimarrà stabile, senza variazioni significative, e l’umidità si attesterà attorno al 73%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una crescente copertura nuvolosa. Domani, si prevede un cielo simile, con possibili schiarite durante la mattina, mentre nel fine settimana ci si aspetta un aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore mattutine per godere di un clima più sereno prima del ritorno delle nubi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 6.6 E max 7.6 Levante 83 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 7.3 E max 8.5 Levante 83 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 6.1 ESE max 7.5 Scirocco 75 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.6° Assenti 9.7 SSE max 7.9 Scirocco 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 11.9 SSE max 9.7 Scirocco 62 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 8.4 SSE max 10.6 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 7.3 ESE max 8.4 Scirocco 73 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.5 ESE max 10.5 Scirocco 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:08

