Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che oscilleranno tra +22,3°C e +22,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +27°C intorno alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 10,8 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +25,8°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 17,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +22°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,4 km/h. L’umidità continuerà a crescere, toccando il 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e di nuvole, con possibilità di leggere variazioni nelle temperature e nel vento. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo condizioni favorevoli per attività all’aperto, pur tenendo conto della variabilità delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.5° perc. +22° Assenti 6.6 NO max 6.8 Maestrale 45 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22.7° perc. +22.1° Assenti 4.9 NO max 5.3 Maestrale 43 % 1010 hPa 7 cielo coperto +25° perc. +24.7° Assenti 4.9 OSO max 6.7 Libeccio 42 % 1011 hPa 10 nubi sparse +27.3° perc. +27.6° Assenti 13.6 SO max 18 Libeccio 49 % 1011 hPa 13 cielo coperto +26.8° perc. +27.8° Assenti 17.5 OSO max 22.7 Libeccio 60 % 1010 hPa 16 cielo coperto +24.6° perc. +25° Assenti 13.8 O max 18.3 Ponente 75 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +23° Assenti 12.5 ONO max 20.4 Maestrale 90 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.4° Assenti 11.5 ONO max 15 Maestrale 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:27

