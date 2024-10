Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma le nubi rimarranno sparse, senza portare precipitazioni. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con un’intensità del vento che si manterrà su valori moderati. La sera si presenterà con un cielo sereno, e le temperature continueranno a calare, raggiungendo circa 20°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 68% e il 70% durante tutta la giornata.

In sintesi, le previsioni del tempo per Scicli evidenziano una giornata di Lunedì 14 Ottobre che si preannuncia piacevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà favorevole, senza segnali di cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 3.7 N max 4.3 Tramontana 61 % 1018 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.3 ENE max 4.6 Grecale 67 % 1018 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 5.5 ESE max 5.1 Scirocco 61 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 10.2 SE max 9.8 Scirocco 51 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 13.6 S max 11.9 Ostro 57 % 1018 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 7.2 S max 8.1 Ostro 63 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 3.8 E max 4.8 Levante 70 % 1019 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:22

