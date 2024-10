Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo nelle prime ore, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale durante la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con schiarite che si faranno più evidenti nella sera. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 31,2 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 47%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est, con intensità di 11 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo si aggraveranno, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a una temperatura di circa 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni raggiungeranno i 4,07 mm. Il vento sarà ancora presente, con una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, ma si manterranno leggere, con temperature che saliranno leggermente fino a 15,8°C. Il cielo rimarrà coperto, ma ci saranno possibilità di schiarite verso la sera. La velocità del vento si ridurrà, con intensità che scenderà a 1,2 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 12,7°C. L’umidità si attesterà attorno all’81%, e il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature in calo, che potrebbero portare a notti fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 47 % 11 E max 29.5 Levante 90 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.55 mm 11.8 E max 29.4 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.25 mm 10.3 ESE max 31.2 Scirocco 94 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 3.03 mm 5.7 SE max 21.4 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15.5° 0.33 mm 3.1 ESE max 9.1 Scirocco 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 66 % 1.2 E max 4 Levante 95 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° prob. 35 % 6.2 ONO max 7.7 Maestrale 93 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 6.7 NNO max 11.1 Maestrale 83 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

