Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Segrate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa risulterà praticamente assente, permettendo al sole di dominare il cielo. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che non influenzerà significativamente la sensazione di calore.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C con un cielo completamente sereno e una leggera umidità che si aggirerà attorno all’83%. I venti saranno molto deboli, provenienti principalmente da nord, con una velocità di circa 1,8 km/h. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il termometro salirà rapidamente, raggiungendo i 19,9°C entro mezzogiorno. La presenza di un cielo sereno favorirà l’irraggiamento solare, contribuendo a un aumento della temperatura percepita. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 60%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 3,3 km/h, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si registreranno temperature massime di circa 20,2°C, mantenendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a rimanere sereno, con umidità che si stabilizzerà attorno al 59%. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 3 km/h, garantendo una giornata tranquilla.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera umidità che si aggirerà attorno al 76%. I venti continueranno a essere deboli, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per godere di attività all’aperto. Gli amanti del sole troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate che seguiranno, con un clima che promette di rimanere stabile e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 1.8 NE max 1.7 Grecale 84 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 2 O max 2.3 Ponente 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 1.7 NNO max 1.8 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 2.4 SO max 1.8 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3 SO max 2 Libeccio 60 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3 SSO max 3.2 Libeccio 67 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 0.5 ONO max 0.6 Maestrale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 1 SSE max 1.4 Scirocco 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:10

