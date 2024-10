Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, mentre nel corso della mattina le nubi saranno quasi costanti, portando a una sensazione di umidità elevata. Nel pomeriggio ci sarà una leggera schiarita, ma le nubi non scompariranno del tutto. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli freschi.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno, con una temperatura di +13,3°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% entro le 03:00, con temperature che scenderanno fino a +12,5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature che varieranno da +12,5°C alle 06:00 a un massimo di +18,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante attorno al 98%, e l’umidità si attesterà intorno al 61%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 2,2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di +18,4°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà attorno al 68%, e l’umidità si manterrà attorno al 59%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni meteo, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, mentre nei giorni successivi le nubi potrebbero continuare a dominare il panorama meteorologico locale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.3 ENE max 4.4 Grecale 85 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.4 ENE max 3.5 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 2.1 NE max 2.3 Grecale 83 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 1 SSO max 1.4 Libeccio 69 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 1.3 SSO max 2.5 Libeccio 61 % 1019 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° prob. 11 % 4.9 SSE max 4.3 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 7 % 5.7 SO max 9.6 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.4 O max 2.3 Ponente 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

