Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre, Selargius si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, con cieli coperti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 23,2°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 23,3 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9-10 km/h, proveniente principalmente da est-nord est.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli coperti, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 62%. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 23 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati. La velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature intorno ai 18,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 88%, e il vento si farà più leggero. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni significative, quindi non si attenderanno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza variazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un ambiente umido e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +18.5° Assenti 9.8 ENE max 13.2 Grecale 91 % 1023 hPa 5 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 9.4 ENE max 12.2 Grecale 91 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 9.8 E max 18.8 Levante 79 % 1024 hPa 11 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 16.5 ESE max 23.1 Scirocco 62 % 1023 hPa 14 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 17.5 ESE max 23.3 Scirocco 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 12.5 E max 20 Levante 83 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +19° Assenti 10.9 E max 17.2 Levante 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 12 E max 18 Levante 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:22

