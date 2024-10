Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto umido e una progressiva schiarita nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 26,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a un miglioramento verso la sera, quando il cielo si presenterà sereno.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. La pioggia leggera farà la sua comparsa nelle prime ore del mattino, con accumuli minimi di 0,18mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1km/h e i 7,6km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che continueranno fino alle ore 09:00. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattina, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con una transizione verso nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24,8°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà un netto miglioramento. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che toccheranno i 26,9°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,3km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 54%, rendendo l’aria più gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia scenderà al 4%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più secco e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 27°C. Questo cambiamento porterà a condizioni più favorevoli per attività all’aperto e una maggiore sensazione di benessere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.18 mm 7.6 NNO max 13.1 Maestrale 83 % 1017 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +22.1° prob. 25 % 5.3 NE max 7.4 Grecale 82 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.22 mm 6 E max 8.5 Levante 82 % 1017 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 26 % 6.2 E max 7.3 Levante 67 % 1017 hPa 13 nubi sparse +26.9° perc. +27.5° prob. 12 % 12.3 SSE max 16.5 Scirocco 54 % 1015 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +25.1° Assenti 10.5 SE max 16.9 Scirocco 67 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° Assenti 4.8 E max 8.9 Levante 87 % 1017 hPa 22 poche nuvole +21° perc. +21.3° Assenti 3.6 E max 7.5 Levante 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:38

