Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 Ottobre a Selargius si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,2°C entro le ore centrali, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da ovest. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 25,5°C, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. La sera vedrà un graduale abbassamento delle temperature, con valori attorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Selargius avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 17,5°C e 17,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà un aumento fino a 20,8°C, e alle 10:00 si raggiungerà il picco di 23,6°C. Il vento si presenterà da ovest, con una velocità che varierà tra 8 e 12 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una temperatura massima di 25,5°C alle 13:00, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 20°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’80%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che le temperature inizieranno a scendere leggermente nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, anche se con un cielo prevalentemente nuvoloso.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° prob. 1 % 5.1 NO max 6.6 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° Assenti 8.5 NO max 11.1 Maestrale 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 8.6 NO max 14 Maestrale 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 10.2 O max 19 Ponente 58 % 1012 hPa 13 cielo coperto +25.5° perc. +25.3° Assenti 13.1 SO max 16.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 10.6 SO max 15.2 Libeccio 56 % 1010 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 6.8 SSO max 7.1 Libeccio 73 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° Assenti 10.1 S max 13.7 Ostro 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:49

