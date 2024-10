Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 19 Ottobre a Selargius si presenteranno con un alternarsi di cieli sereni e nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, provenienti da nord-ovest, con intensità che varierà tra i 12 km/h e i 27 km/h.

Durante il pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con nubi sparse che non influenzeranno in modo significativo le temperature, che si manterranno attorno ai 20°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi intorno al 10%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma non tali da causare disagio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C, con cieli sereni e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Selargius indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un lieve calo delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della stabilità climatica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 14.3 NO max 19.5 Maestrale 81 % 1014 hPa 4 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° prob. 1 % 11.9 NO max 17.1 Maestrale 83 % 1014 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 13.1 NNO max 18.6 Maestrale 75 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° prob. 3 % 14.4 NO max 15.3 Maestrale 55 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° prob. 8 % 27.9 NO max 24.1 Maestrale 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 12 % 26.1 NO max 32.3 Maestrale 62 % 1014 hPa 19 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° prob. 8 % 16.3 NO max 29.5 Maestrale 80 % 1016 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 5 % 11.7 NNO max 18.9 Maestrale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:34

