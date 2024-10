Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,8°C durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 36,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, rendendo la notte particolarmente piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,4°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero toccare i 39 km/h, rendendo l’aria frizzante e vivace. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% a partire dalle 13:00. Le temperature inizieranno a calare, passando da 22,8°C a 18,2°C entro le 18:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con intensità che varieranno tra 25 km/h e 31,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera risulterà piuttosto umida, con valori che toccheranno il 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,2°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 84%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con raffiche più leggere che non supereranno i 12,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile ritorno di condizioni più variabili. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma non si escludono ulteriori nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° Assenti 10.2 ONO max 15.5 Maestrale 79 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 12.2 NO max 20.8 Maestrale 76 % 1013 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 15.9 ONO max 32 Maestrale 63 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.1° Assenti 31.6 ONO max 39.5 Maestrale 45 % 1014 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.2° Assenti 31.6 NO max 36.9 Maestrale 42 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 25.1 NO max 34.3 Maestrale 54 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 12 NO max 20.7 Maestrale 73 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 9.8 NO max 12.5 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:55

