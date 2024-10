Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le 8:00, continuando a salire fino a toccare i 23°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 16 e i 18 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 59% e il 65%, il che contribuirà a rendere la giornata piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1022-1023 hPa, contribuendo a un clima complessivamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Sabato e Domenica si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo generale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 7.6 ENE max 10.2 Grecale 89 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 9 ENE max 12 Grecale 90 % 1022 hPa 8 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 10.1 E max 18.5 Levante 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 16.5 ESE max 20.8 Scirocco 60 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 18 ESE max 21.7 Scirocco 61 % 1021 hPa 17 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 11 E max 17.5 Levante 79 % 1022 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +18.2° Assenti 11.5 E max 15.4 Levante 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18° perc. +18.1° Assenti 7.6 E max 10.3 Levante 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.