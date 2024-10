Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 31%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,2 km/h, mantenendo una direzione costante da Sud Est. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%, ma non si prevedono piogge significative. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 5%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 23,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 7%. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1019 hPa.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà ancora parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,4°C. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’11%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il clima rimarrà mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a caratterizzare le giornate, rendendo il cielo meno sereno. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere sporadiche. La situazione meteo sarà monitorata attentamente per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.7° prob. 15 % 16 SE max 25.2 Scirocco 92 % 1022 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.6° prob. 18 % 16.4 SE max 25.7 Scirocco 90 % 1021 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +21.4° prob. 5 % 19 SE max 31.5 Scirocco 86 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° prob. 5 % 27.5 SE max 35.4 Scirocco 74 % 1021 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° prob. 7 % 24.6 SE max 29.5 Scirocco 72 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +22° Assenti 18.6 SE max 31.7 Scirocco 79 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +21.1° prob. 14 % 17.1 ESE max 29.6 Scirocco 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +21° prob. 11 % 18.3 SE max 30.3 Scirocco 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:27

