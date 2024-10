Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Selargius si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere e momenti di schiarita. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera, che si protrarrà fino alla mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature gradevoli. Tuttavia, la serata porterà nuovamente piogge, rendendo il clima piuttosto umido.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 97%. La temperatura si manterrà intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’88%, e si registreranno piccole precipitazioni, con un accumulo di 0,8 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del giorno. La temperatura si attesterà tra i 18°C e i 22°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 76%. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 3,6 km/h e 8,6 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, ma si inizieranno a notare delle schiarite.

Il pomeriggio porterà un miglioramento, con un aumento delle nubi sparse e temperature che toccheranno i 23°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 26,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, intorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%, e le piogge leggere torneranno a farsi sentire. La temperatura scenderà a circa 20°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di piogge e schiarite. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.29 mm 3.6 NNO max 6 Maestrale 92 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.88 mm 5 ESE max 8.6 Scirocco 89 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° prob. 64 % 8.6 SE max 18.3 Scirocco 85 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° prob. 48 % 17.8 SE max 24 Scirocco 74 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 45 % 21 SE max 24.6 Scirocco 72 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.31 mm 17.2 ESE max 26.5 Scirocco 79 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.1 mm 14.3 E max 24.3 Levante 85 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.34 mm 14.6 ESE max 23.2 Scirocco 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:24

