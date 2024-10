Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno temperature relativamente elevate, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C. La presenza di pioggia leggera accompagnerà le prime ore del giorno, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da est-sud-est.

Nella mattina, il meteo subirà un miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le nubi sparse saranno prevalenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con una leggera diminuzione delle temperature che scenderanno a circa 22°C. Il vento rimarrà moderato, ma la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità potrebbe aumentare, portando a un clima più fresco e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento diminuirà, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Selargius

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.2 mm 16.4 E max 27.4 Levante 86 % 1022 hPa 5 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° prob. 44 % 15.1 ESE max 28.4 Scirocco 85 % 1022 hPa 8 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 20.3 ESE max 31.2 Scirocco 74 % 1024 hPa 11 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 20.3 ESE max 27.3 Scirocco 66 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 18 ESE max 24.3 Scirocco 64 % 1022 hPa 17 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 11.3 E max 18.2 Levante 78 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.6° perc. +18.8° Assenti 9.6 ENE max 13.3 Grecale 87 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 8.5 ENE max 10.3 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:23

