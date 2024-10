Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius di Mercoledì 23 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si verificheranno piogge leggere, mentre nelle ore successive il tempo si stabilizzerà, con una leggera diminuzione delle precipitazioni. La temperatura percepita rimarrà costante, oscillando attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente orientale.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 18%, ma non si registreranno piogge significative. Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% e l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno leggermente fino alle 06:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 19,1°C e i 23,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,8 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con un accumulo totale di circa 0,13 mm entro le ore centrali della giornata. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento si attesterà tra i 10 km/h e i 17 km/h, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando l’80%, mentre la probabilità di pioggia sarà molto bassa. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 24°C, rendendo il clima più piacevole e favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 38 % 4.8 NE max 5.8 Grecale 74 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.1 mm 5.9 NE max 7.8 Grecale 77 % 1025 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 57 % 6.9 NE max 9.3 Grecale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 45 % 11.5 SE max 16.8 Scirocco 66 % 1026 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 46 % 17.3 SE max 18.9 Scirocco 63 % 1025 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 38 % 12.2 SE max 16.4 Scirocco 72 % 1025 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.3° prob. 1 % 7.3 ESE max 12.1 Scirocco 84 % 1025 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° Assenti 6.4 E max 8.9 Levante 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.