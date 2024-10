Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Senago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno a +15,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 8,4 km/h e 9,9 km/h, proveniente principalmente da Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno 1,53 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con pioggia moderata fino alle ore 11:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 95%. Il vento, sebbene leggero, continuerà a soffiare da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. Le precipitazioni totali della mattina potrebbero accumularsi fino a 2,85 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a +14,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque alta, attorno all’86%. Il vento si presenterà più moderato, con velocità che si aggireranno intorno ai 5 km/h.

La sera porterà finalmente un netto miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +12°C. L’umidità si ridurrà, portando a un’atmosfera più gradevole. Il vento, proveniente da Nord-Nord Ovest, sarà leggero, con velocità attorno ai 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni mostrano un netto miglioramento dopo una giornata di pioggia. Venerdì e nel weekend si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di giornate più serene e asciutte.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.15 mm 9.9 E max 25.5 Levante 91 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.1 mm 9.6 E max 27.4 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 2.07 mm 7.8 ESE max 25.8 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.14 mm 4 E max 14.7 Levante 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.23 mm 2 NE max 6.5 Grecale 95 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 61 % 2.9 NE max 7.6 Grecale 92 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° prob. 29 % 6.2 NO max 9.5 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 8 NNO max 13.9 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.