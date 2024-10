Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Senago si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un clima generalmente stabile, con una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata. I venti saranno deboli e prevalentemente orientati da Nord-Est, contribuendo a un’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,9°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto a nubi sparse. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente sparsa, con un’umidità che scenderà gradualmente fino al 67%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità media di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 18°C. La nuvolosità si manterrà su livelli simili a quelli della mattina, con un’intensità di copertura che raggiungerà il 66%. Anche in questo frangente, i venti si presenteranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto. L’umidità rimarrà attorno all’82%, mentre i venti continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una nuvolosità variabile. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche, invitando a indossare un leggero soprabito.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 3.7 NNE max 3.8 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.7 NNE max 4.6 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.1 NE max 3.9 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 5 SSE max 5.5 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.9 SSE max 5.6 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.3 ESE max 3.6 Scirocco 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.3 NE max 2 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

