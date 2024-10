Previsioni Meteo Senago: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Senago si presentano con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 18°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La mattina seguirà con poche nuvole e temperature che saliranno lentamente, raggiungendo circa 17°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da nord-est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, ma la sensazione di caldo percepita sarà leggermente inferiore a causa dell’aumento dell’umidità, che raggiungerà il 79%. Le previsioni del tempo indicano anche l’inizio di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2mm.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a notte fonda. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13,8°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’86%, e il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Senago indicano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un weekend più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 7.2 N max 11.1 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 poche nuvole +11.2° perc. +10.4° Assenti 7.2 NNE max 9.1 Grecale 79 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10.8° perc. +10° Assenti 6.1 NE max 7.9 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.3° Assenti 6 E max 10.7 Levante 66 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 6.3 SE max 8.3 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 5.8 SE max 6.8 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.18 mm 4.6 ENE max 5.3 Grecale 79 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.23 mm 4.9 NE max 6.9 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

