Previsioni Meteo Senago: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

Le condizioni meteo a Senago per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta. Con l’avanzare delle ore, la situazione non cambierà significativamente: anche nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,31 mm. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 15,1°C e i 15,6°C.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni sostanziali. Il cielo continuerà a essere coperto e si registreranno sporadiche piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e si potranno registrare accumuli di pioggia leggera.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 26,2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago indicano un Giovedì 17 Ottobre caratterizzato da un clima piovoso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare. Si consiglia di tenere a mente queste condizioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Senago

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 34 % 6.5 E max 18.1 Levante 95 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.11 mm 7.2 E max 19.5 Levante 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 22 % 7.5 E max 20.3 Levante 94 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.26 mm 6 E max 18.7 Levante 95 % 1021 hPa 13 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 35 % 5.2 ENE max 16.8 Grecale 93 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 41 % 6.3 ENE max 19.5 Grecale 94 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.64 mm 6.9 E max 19.8 Levante 95 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.42 mm 8.9 E max 26.2 Levante 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:29

