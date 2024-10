Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Seregno per Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +13,5°C e i +18,6°C. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 4 a 9 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +13,5°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 78%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i +17,8°C entro le 11:00. Anche in questa fascia oraria, i venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra i 4 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +18,6°C alle 14:00. Il cielo rimarrà coperto, senza segni di schiarite, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da ovest-sud ovest. La situazione non cambierà significativamente fino alle ore serali, quando le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai +15,9°C alle 18:00.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82% a mezzanotte. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del sole dovranno però attendere un po’ prima di vedere un cielo completamente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 4.8 NNO max 6.9 Maestrale 80 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 5.2 NO max 7.7 Maestrale 78 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 5.3 NNO max 8.1 Maestrale 75 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 4.8 ONO max 7.8 Maestrale 59 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +17.5° Assenti 7.4 SO max 8.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 5.7 OSO max 7.8 Libeccio 57 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.2 NNO max 4.4 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 3 NE max 3.9 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:35

