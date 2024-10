Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Seregno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si evolverà verso condizioni più miti nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione in serata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, per poi ridursi gradualmente.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno tranquille, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con velocità di circa 4,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 15°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 1,4 km/h e 3,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 61%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,8°C, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche fino a 5,6 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 62%, permettendo qualche momento di sole. L’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno relativamente miti, intorno ai 14,3°C. Il vento sarà debole, e la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 76%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Lunedì e martedì si preannunciano giornate con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 4.3 NE max 7.4 Grecale 80 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 4.5 NE max 8.2 Grecale 78 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 4.4 NE max 7.3 Grecale 75 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 3.2 SSE max 3.4 Scirocco 65 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +15.5° Assenti 3.5 S max 3.6 Ostro 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° Assenti 5.6 SSO max 5.2 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 2.8 SO max 4.5 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 2.6 NNE max 3.1 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

