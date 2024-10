Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa persistente. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da est con intensità leggera. La giornata si presenterà quindi piuttosto umida, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno al 95%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori di pioggia che si attesteranno intorno a 0.22mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con piogge intermittenti. Le temperature subiranno lievi variazioni, rimanendo tra i 15°C e i 15,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà elevata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.33mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,6°C. Anche in questo caso, il vento sarà debole, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta, sebbene gli accumuli di pioggia siano previsti in diminuzione.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificazione delle piogge, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0.66mm. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15,4°C, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un lieve miglioramento solo nel fine settimana, quando le precipitazioni potrebbero diminuire, lasciando spazio a schiarite temporanee. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e il fresco.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Seregno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 34 % 4.7 E max 12 Levante 95 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.14 mm 5.2 E max 14.2 Levante 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 20 % 5.2 E max 14.4 Levante 94 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.23 mm 4.2 ENE max 12.5 Grecale 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.1 mm 3.2 ENE max 10.2 Grecale 93 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 36 % 4.4 E max 13.1 Levante 94 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.5 mm 4.5 E max 13.3 Levante 95 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.57 mm 5.9 E max 17 Levante 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:29

