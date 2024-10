Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Seregno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata, con temperature che varieranno da un minimo di +13,5°C a un massimo di +18,4°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,0 km/h e 4,4 km/h, e si presenterà principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 70% e l’89%.

Durante la notte, Seregno si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2,2 km/h, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 94%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere circa +17,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a essere quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con punte di 3,9 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non cambierà di molto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 79%. Anche in questo caso, il vento sarà debole e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno indicano una giornata nuvolosa e umida, con temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.7° perc. +13.6° Assenti 1.7 NNE max 1.8 Grecale 95 % 1020 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° Assenti 3 NNE max 2.8 Grecale 93 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.2 ENE max 2.8 Grecale 88 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.9 SSE max 3.1 Scirocco 79 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 3.1 SSE max 3.8 Scirocco 71 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.3 S max 4.4 Ostro 76 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 2.4 NE max 2.5 Grecale 85 % 1021 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 3.2 NE max 3.5 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

