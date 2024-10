Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Seregno indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e in piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 17,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 79%. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 8,6 km/h da Nord, garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la temperatura a salire fino a 16°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità rimarrà attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 5 e i 7 km/h. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se si raccomanda di tenere d’occhio il cielo.

Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno e si prevede l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 17,7°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità crescente, che raggiungerà il 79%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. Il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore aumento della pioggia, con condizioni di cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 13,4°C. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,27 mm. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prepararsi a condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori autunnali. Si raccomanda di seguire attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 8.6 N max 13 Tramontana 79 % 1007 hPa 3 poche nuvole +10.7° perc. +9.8° Assenti 8.1 NNE max 10.9 Grecale 77 % 1009 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 6.9 NNE max 9.5 Grecale 73 % 1011 hPa 9 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 3.8 ESE max 7.9 Scirocco 61 % 1013 hPa 12 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 6 SE max 7.2 Scirocco 63 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 5.1 SSE max 5.6 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.2 mm 4.1 NE max 4.6 Grecale 81 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.16 mm 5.9 NNE max 7.8 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

