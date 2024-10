Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che si presenteranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 15°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura del 100% e un’umidità elevata che raggiungerà il 95% nelle ore serali. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi. Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà simile, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno alle 10:00. Anche in questa fase, il cielo rimarrà coperto e non si escluderanno brevi piogge.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 11:00 e continueranno fino a sera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con picchi di 16°C nel primo pomeriggio. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. I venti saranno deboli, con direzione variabile, ma prevalentemente da nord-est.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle piogge, che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature non subiranno significative variazioni, mantenendosi attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seregno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Sabato e domenica potrebbero presentare un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un fine settimana variabile, mantenendo a disposizione un ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 34 % 1.8 ENE max 7.8 Grecale 93 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 25 % 3.1 ENE max 8.4 Grecale 93 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° prob. 30 % 3.1 E max 8.6 Levante 92 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 28 % 3.5 E max 9.9 Levante 90 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 36 % 2.3 ENE max 7.2 Grecale 86 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.16 mm 1.8 S max 5.5 Ostro 87 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.73 mm 3.2 NE max 7.7 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.49 mm 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 95 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.