Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 8 km/h, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno sui 20°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene in modo marginale.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà coperto e temperature che scenderanno fino a 17°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare, ma è sempre bene essere preparati a condizioni variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.84 mm 8.3 NE max 9.2 Grecale 93 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +16.2° perc. +16.3° 1.95 mm 6 E max 6.3 Levante 95 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.74 mm 5.7 E max 6.5 Levante 96 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.33 mm 7.3 ENE max 11.7 Grecale 77 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +21.9° perc. +21.9° 0.13 mm 8.4 ENE max 13.6 Grecale 66 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° prob. 58 % 11.8 NE max 19.5 Grecale 72 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 37 % 11.3 NE max 15.4 Grecale 82 % 1022 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 12 % 10.7 NE max 14.9 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:11

