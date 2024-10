Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni prevalentemente nuvolose e un progressivo deterioramento del tempo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere in serata rappresenterà un aspetto significativo da considerare.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno tra 14,1°C e 14,8°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,1 km/h e 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno al risveglio, con temperature che saliranno fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 53% entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest con intensità moderata, fino a 13,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature in calo fino a 19,9°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa arriverà al 100%, e non si registreranno precipitazioni significative fino a quel momento. L’intensità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 8,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo segnalano l’inizio di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,33 mm. Il vento sarà debole, con velocità di circa 3,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sessa Aurunca evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente in serata, quando le piogge potrebbero rendere le strade scivolose. La situazione climatica richiederà un monitoraggio costante per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 88 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 4.9 NNE max 4.8 Grecale 90 % 1013 hPa 6 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 84 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 7.3 S max 9.2 Ostro 60 % 1012 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 13.4 SO max 14.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 10.2 SSO max 12 Libeccio 66 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 4 SSO max 5.1 Libeccio 82 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.11 mm 4 ESE max 4.5 Scirocco 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.