Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11,6°C e i 18°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da Nord-Est, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla, anche se la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 06:00, con una temperatura di 13°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, ma a partire dalle 09:00, le nubi cominceranno a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,3°C entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno i 18°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo fino a 11,6°C. I venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’80%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 5 Ottobre a Sesto Fiorentino evidenziano un miglioramento progressivo delle condizioni atmosferiche, con un inizio di giornata piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di stabilità atmosferica. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre le notti continueranno a essere fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sesto Fiorentino

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 32 % 8.7 NNE max 17.8 Grecale 82 % 1012 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 22 % 8.3 NNE max 18.3 Grecale 82 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° prob. 14 % 8 NNE max 17.3 Grecale 82 % 1013 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 3 % 9.5 NE max 15.2 Grecale 71 % 1014 hPa 13 poche nuvole +18° perc. +17.3° prob. 6 % 10 NE max 11 Grecale 56 % 1012 hPa 16 poche nuvole +16.5° perc. +15.9° prob. 1 % 8.6 NE max 13.7 Grecale 64 % 1012 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 5.9 NE max 7.8 Grecale 79 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.9 NE max 6.1 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:43

