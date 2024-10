Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Sesto Fiorentino si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 19°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 95%, creando un’atmosfera piuttosto umida e pesante.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, con un cielo coperto e assenza di precipitazioni. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che varierà tra i 2,8 km/h e i 5,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 92%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C intorno alle 09:00. La pioggia si intensificherà progressivamente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,53 mm entro le 11:00. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca.

Il pomeriggio porterà con sé condizioni di forte pioggia, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 5 mm tra le 13:00 e le 15:00. Il vento si presenterà fresco, con velocità che potranno raggiungere i 41 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e scomodo.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 16°C. Le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che potrebbero arrivare a 2,19 mm entro le 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si presenterà più moderato, con velocità che varieranno tra i 3,3 km/h e i 7,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 3.5 E max 4 Levante 93 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 2 % 4 E max 4.4 Levante 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 37 % 4.4 E max 10.3 Levante 89 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.53 mm 5.6 SSE max 22 Scirocco 90 % 1010 hPa 13 forte pioggia +18.4° perc. +18.8° 5.43 mm 12.1 S max 41.1 Ostro 97 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.79 mm 12.9 SSO max 40.1 Libeccio 93 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +16.6° perc. +16.9° 2.19 mm 3.3 SO max 14.4 Libeccio 99 % 1007 hPa 22 cielo coperto +16.6° perc. +16.9° prob. 74 % 6.9 S max 20.7 Ostro 96 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:38

