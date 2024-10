Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento delle nubi nel pomeriggio e in serata, ma senza attese di precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa praticamente assente. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 4,6 km/h.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire solo dopo le 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 42%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra 0,7 km/h e 4,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a un massimo di 21,7°C. L’intensità del vento sarà ancora contenuta, e l’umidità si attesterà intorno al 52%. Non si prevedono piogge, e le condizioni rimarranno stabili.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, mantenendo un’atmosfera tranquilla e senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni mostrano un clima generalmente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel fine settimana, non si attenderanno precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di condizioni favorevoli, mentre le temperature fresche della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 4.6 NE max 4.8 Grecale 67 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 66 % 1025 hPa 8 poche nuvole +16.6° perc. +15.8° Assenti 2.3 NE max 3.4 Grecale 56 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.3° Assenti 1.9 SSO max 1.9 Libeccio 43 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.3° perc. +20.6° Assenti 4 OSO max 4.7 Libeccio 45 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 1.3 NO max 2.1 Maestrale 61 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 0.8 ENE max 2.7 Grecale 66 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 1.7 NE max 2.6 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.