Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma la pioggia sarà un elemento costante, con precipitazioni che si presenteranno in forma di pioggia leggera e moderata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 53%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est-Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera intensificazione delle precipitazioni, che si trasformeranno in pioggia moderata attorno alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le raffiche di vento saranno deboli, e le condizioni di pioggia leggera persisteranno fino a sera.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, e l’umidità rimarrà alta, sfiorando il 97%. Il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di maltempo persistano, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.14 mm 3.9 ENE max 4 Grecale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 36 % 4.5 ENE max 4.2 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.16 mm 3.3 E max 4 Levante 93 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.12 mm 3.3 ENE max 4.3 Grecale 94 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 2.07 mm 3.9 ENE max 6 Grecale 95 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.15 mm 3.3 ENE max 4 Grecale 95 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.42 mm 2.8 ESE max 3.3 Scirocco 95 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.58 mm 2.2 SE max 2.8 Scirocco 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:11

