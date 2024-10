Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 51%. Con l’arrivo del mattino, le condizioni non miglioreranno, e si assisterà a piogge moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C e una copertura nuvolosa totale.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C, mentre il cielo rimarrà coperto. La situazione meteo inizierà a migliorare solo nel corso della sera, quando si prevede un progressivo diradamento delle nuvole e un abbassamento della probabilità di pioggia.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente. La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 4mm entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più leggere, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Infine, nella sera, si assisterà a un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 12,4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano un inizio di giornata piuttosto piovoso, con un miglioramento atteso solo nel corso della sera. I prossimi giorni potrebbero portare a un clima più stabile, con temperature in lieve calo e cieli sereni. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ di più, ma le condizioni meteo di domani e dopodomani sembrano promettere un ritorno alla normalità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 51 % 10.3 E max 27.5 Levante 90 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.78 mm 11.2 E max 28.9 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.48 mm 9.1 ESE max 29.4 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.84 mm 4.7 ESE max 19.3 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.24 mm 2.8 E max 7.5 Levante 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 65 % 2.1 ENE max 6.1 Grecale 94 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° prob. 34 % 6 NO max 9.1 Maestrale 92 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 7.5 NNO max 13.2 Maestrale 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

