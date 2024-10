Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 16°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con un’intensità che varierà nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 90%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 16°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. La pioggia leggera inizierà a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,64 mm entro le ore 10:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 16°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 92%. Il vento sarà quasi assente, rendendo l’atmosfera umida e pesante.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della pioggia leggera, con un picco di intensità intorno alle ore 11:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa totale. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a un clima fresco e umido. La pioggia si attenuerà leggermente, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera riprenderà, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,3 mm. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Giovedì, con una diminuzione della pioggia e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata grigia e piovosa, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Si consiglia di portare con sé un ombrello e di prestare attenzione alle condizioni stradali, che potrebbero risultare scivolose a causa della pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 5.1 ENE max 8.2 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 12 % 2.1 ENE max 2.7 Grecale 88 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.12 mm 2.4 ESE max 3.4 Scirocco 88 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.45 mm 4.8 ENE max 7.8 Grecale 90 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.64 mm 4.2 ENE max 7.3 Grecale 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 73 % 1.8 ENE max 3.7 Grecale 90 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 68 % 2.7 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.3 mm 4 N max 7.3 Tramontana 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.