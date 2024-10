Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni occidentali e settentrionali, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. I venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa, contribuendo a mantenere condizioni stabili.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco di 20,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e non si registreranno precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. I venti continueranno a essere deboli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo sereno persisterà, offrendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità aumenterà, ma senza compromettere il comfort. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature fresche della sera inviteranno a godere di momenti di relax all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Sesto San Giovanni

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.1 O max 2.5 Ponente 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.7 NNO max 2.7 Maestrale 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.7 OSO max 3.6 Libeccio 81 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 1 O max 1.7 Ponente 63 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.4 S max 1.5 Ostro 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 4.4 S max 4.3 Ostro 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 1.9 ENE max 2.1 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 0.4 NE max 1.3 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:08

