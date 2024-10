Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Sesto San Giovanni si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La presenza di piogge, che varieranno da leggere a forti, influenzerà notevolmente le attività quotidiane, rendendo necessario un abbigliamento adeguato e la possibilità di rinviare eventuali spostamenti all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,1 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,35 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con un’intensificazione prevista intorno alle 11:00, quando si registreranno forti piogge e temperature stabili attorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 6,45 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con forti piogge che continueranno a cadere fino alle 15:00. La temperatura si manterrà sui 14°C, mentre il vento si calmerà leggermente, con velocità che scenderanno a 5,3 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 7 mm, rendendo necessaria la massima attenzione per chi si troverà all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono ancora brevi rovesci. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 13,5°C, con un’umidità che rimarrà alta. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da mercoledì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.19 mm 1.4 E max 3.6 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.93 mm 5.7 ENE max 12.3 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.35 mm 8.6 NE max 28.9 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.6° perc. +13.6° 0.57 mm 12 E max 38.1 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +14.2° perc. +14.2° 7.42 mm 9.4 SE max 33 Scirocco 96 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.8° perc. +13.8° 1.47 mm 7.2 S max 18 Ostro 97 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.76 mm 2.9 SSO max 9.2 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.7° prob. 67 % 2.6 SSE max 4.7 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:44

