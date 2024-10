Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, senza precipitazioni e con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,1°C con nubi sparse e un’umidità elevata che raggiungerà il 87%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 3,1 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 12,8°C alle 08:00. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 63% entro le 09:00. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione prevalentemente occidentale.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di 17,6°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà su livelli contenuti, attorno al 42%, e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi sui 12,4°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto San Giovanni indicano un Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità meteorologica simile, con temperature che si manterranno su valori miti e senza significative variazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di passeggiate e momenti di svago.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.1° perc. +10.6° Assenti 3.1 NE max 5.5 Grecale 87 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 85 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.5° perc. +9.6° Assenti 2.2 NO max 2.9 Maestrale 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 57 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 4.3 SSO max 3 Libeccio 44 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.3° perc. +16.3° Assenti 5 SSE max 3.4 Scirocco 44 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 4.6 SE max 7.1 Scirocco 66 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.5 ENE max 8.2 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

