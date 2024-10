Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Sesto San Giovanni indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime attese intorno ai 18°C. La situazione meteorologica sarà influenzata da correnti prevalentemente orientali, con venti leggeri che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità si ridurrà leggermente, mentre i venti manterranno una direzione da Nord-Est, con intensità che varierà tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, ma la percezione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità crescente. Le prime piogge leggere si faranno sentire, con precipitazioni che si presenteranno come pioviggini, accumulando circa 0.13 mm di pioggia.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno a circa 14°C, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto San Giovanni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con massime che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 5.9 N max 7.2 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 6.4 NNE max 7.2 Grecale 81 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 5.8 NE max 8.2 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 6.6 E max 11.8 Levante 69 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.3 ESE max 8.8 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 6 SE max 7.1 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 8 % 5.1 ENE max 6.9 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.19 mm 5.2 NE max 7.6 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

