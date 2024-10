Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con copertura che si attesterà intorno al 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con intensità che non supererà i 11,8 km/h.

Nella notte, Sestri Levante si presenterà con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno nubi sparse e successivamente pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C a mezzanotte, per poi scendere leggermente. La probabilità di precipitazioni aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le 07:00.

Durante la mattina, la situazione meteo continuerà a deteriorarsi, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 14°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. Le piogge si presenteranno con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, anche se la copertura nuvolosa rimarrà alta. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,4°C intorno alle 14:00, mentre le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur in forma leggera. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante l’umidità.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con venti leggeri che non supereranno i 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 18%, ma le precipitazioni saranno sporadiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Sestri Levante evidenziano una giornata di pioggia leggera e nuvolosità persistente. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.5° perc. +13° prob. 15 % 7.4 ENE max 6.2 Grecale 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.29 mm 5.5 E max 5.9 Levante 79 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.21 mm 7 E max 8.9 Levante 83 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.1 mm 8.4 ESE max 9.8 Scirocco 81 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.21 mm 8.5 SE max 10.3 Scirocco 82 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.16 mm 9.1 SE max 11.8 Scirocco 79 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.15 mm 6.8 SSE max 9.7 Scirocco 80 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.11 mm 7.9 SSE max 9.1 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:48

