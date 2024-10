Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +16°C e un’umidità del 81%. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa fino al 98%, con temperature che raggiungeranno +20°C. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere a partire dalle 14:00, con una temperatura in calo fino a +17,1°C. Sabato, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature attorno ai 18°C e umidità alta. Domenica inizierà con un cielo coperto, ma ci saranno schiarite al mattino, prima di un nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 81% e una pressione atmosferica di 1006 hPa. La velocità del vento sarà di 11 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 07:00. La temperatura salirà fino a +16,6°C alle 07:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +20°C tra le 10:00 e le 12:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con un’umidità che varierà dal 69% al 57%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,7 km/h e 7,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. La temperatura scenderà a +19,5°C alle 14:00 e continuerà a diminuire fino a +17,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 66% e la probabilità di pioggia aumenterà, con un’intensità di 0,11 mm alle 14:00 e 0,15 mm alle 15:00.

Infine, la sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e la temperatura che si stabilizzerà attorno ai +15°C. La copertura nuvolosa scenderà al 12% e l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 10 km/h.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +15°C. La copertura nuvolosa sarà al 14%, con un’umidità del 81% e una pressione atmosferica di 1017 hPa. La velocità del vento sarà leggera, intorno agli 8,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni, ma la bassa velocità del vento (circa 4,9 km/h) contribuirà a un clima piuttosto statico.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera continuerà a presentarsi con un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e la velocità del vento sarà leggera, intorno ai 5,3 km/h.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di +15,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 98%, e l’umidità si attesterà al 76%. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a +18,6°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 10% e l’umidità si manterrà attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che aumenterà fino al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, la sera presenterà un cielo con poche nuvole e una temperatura di +15,9°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e la velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6 km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Sestri Levante si preannuncia variabile, con un Venerdì che inizierà con condizioni serene, ma che vedrà l’arrivo di piogge nel pomeriggio. Il Sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate, mentre la Domenica offrirà un miglioramento temporaneo con schiarite nella mattina, seguite da un ritorno di nuvole nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare nel pomeriggio di Venerdì e durante il Sabato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.