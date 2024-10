Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sestri Levante per Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere, che accompagneranno la giornata fin dalle prime ore della notte. La temperatura si manterrà attorno ai 16,4°C, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’84%. I venti, prevalentemente da sud-est, si muoveranno a una velocità moderata, creando una leggera brezza. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un graduale passaggio a cieli coperti, ma le piogge continueranno a manifestarsi, specialmente durante le ore centrali.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili con piogge leggere che si intensificheranno leggermente. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 16,3°C, mentre l’umidità continuerà a essere alta, raggiungendo l’86%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,9 km/h.

Nella mattina, le piogge si faranno più frequenti, con temperature che varieranno tra 16,8°C e 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà sopra il 88%. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che si attesterà intorno ai 10 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno costanti, con accumuli che potranno raggiungere i 0,31 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, con velocità che varieranno tra 9 km/h e 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. L’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare da est con intensità leggera. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da piogge leggere e cieli coperti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare moderati. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando con attenzione le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.15 mm 4.6 ESE max 6.8 Scirocco 84 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.14 mm 9.1 SSE max 12.4 Scirocco 86 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.18 mm 9.4 S max 14.1 Ostro 88 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 35 % 7.6 S max 10.6 Ostro 88 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.14 mm 10 SE max 12.3 Scirocco 90 % 1019 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 44 % 9.8 ESE max 11.7 Scirocco 90 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 32 % 9.6 ESE max 11.4 Scirocco 90 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 15 % 9.4 E max 10.8 Levante 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.