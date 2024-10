Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, permettendo al sole di farsi spazio nel cielo. La temperatura massima raggiungerà i 20,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 16,2°C durante la notte. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Durante la notte, Sestri Levante si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 97%, con una probabilità di precipitazioni del 49%, anche se non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,6°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 19%, e la probabilità di pioggia scenderà al 14%. I venti saranno moderati, con velocità attorno ai 13 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole per attività all’aperto, con temperature che toccheranno i 20,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 25%, e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendosi su valori moderati.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,4°C. L’umidità rimarrà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1026 hPa. I venti saranno leggeri, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Sestri Levante si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze della riviera ligure.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 49 % 13.2 NNE max 16.4 Grecale 86 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 18 % 13.1 NNE max 16.8 Grecale 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 18 % 13.6 N max 19.3 Tramontana 88 % 1020 hPa 9 poche nuvole +19° perc. +19.1° prob. 18 % 13.2 NNE max 23 Grecale 79 % 1022 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° prob. 13 % 13.7 NNE max 22.3 Grecale 76 % 1022 hPa 15 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° Assenti 9.9 NNE max 15.8 Grecale 80 % 1023 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +17.5° Assenti 11.8 NE max 14.4 Grecale 86 % 1025 hPa 21 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 11.7 NNE max 13.7 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.