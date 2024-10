Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle ore mattutine.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’87%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 7,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,15 mm. L’umidità si manterrà attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con il cielo che rimarrà coperto. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,3°C alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La ventilazione sarà debole, con una velocità che non supererà i 4,8 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, e non si registreranno precipitazioni significative.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 16,7°C alle 23:00, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 33%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potranno superare i 20°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di queste giornate più favorevoli, mentre per Lunedì si consiglia di portare un ombrello e di prepararsi a un clima umido e variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 3 % 7.2 E max 8.4 Levante 87 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 20 % 7.6 ESE max 8.8 Scirocco 88 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.1 mm 8.1 ESE max 9.4 Scirocco 89 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.1 mm 7.5 ESE max 9.4 Scirocco 90 % 1020 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 21 % 4.8 ESE max 6.9 Scirocco 83 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 2 % 3.4 SSE max 5.7 Scirocco 85 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° Assenti 4.5 NE max 4.8 Grecale 89 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +17° Assenti 6.6 NE max 5.6 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.