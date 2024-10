Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 100% nelle prime ore. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi tra i 17°C e i 17,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno deboli, con una velocità che si aggirerà intorno ai 9 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 19,6°C entro le ore 09:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 70%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità, pur diminuendo, si attesterà attorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 76% al 32% nelle ore successive. I venti, sempre leggeri, continueranno a soffiare da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e una prevalenza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà simile anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, pur tenendo conto della presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 4 % 9 NE max 9.1 Grecale 85 % 1025 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 12 % 7.8 NE max 6.9 Grecale 84 % 1025 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 7.9 NE max 7.2 Grecale 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.1 O max 2 Ponente 72 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 4.9 OSO max 3.9 Libeccio 71 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 4 N max 4 Tramontana 84 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 6.3 NNE max 6 Grecale 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° Assenti 5.8 NNE max 5.2 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:13

