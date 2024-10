Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Sestu si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. Con l’avanzare della mattina, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 19°C. La sera si presenterà con condizioni simili, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C e una copertura nuvolosa al 100%.

Durante la notte, Sestu avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h provenienti da Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 7,3 km/h e i 14,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 19°C entro le 18:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 8,6 km/h e i 15,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 76%, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno relativamente stabili. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con possibilità di leggere variazioni nella temperatura e nella velocità del vento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.5° perc. +17.7° Assenti 9 ESE max 13.2 Scirocco 91 % 1022 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +17.1° Assenti 8.3 E max 11.1 Levante 91 % 1022 hPa 8 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 9.4 ESE max 15.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 14.3 SSE max 17.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 16.9 SSE max 22.2 Scirocco 66 % 1021 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 11.8 SE max 19.7 Scirocco 78 % 1021 hPa 20 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 9.5 SE max 18 Scirocco 76 % 1022 hPa 23 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 7.1 ESE max 12.9 Scirocco 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.