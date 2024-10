Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Sestu indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 15,6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 1%. La temperatura percepita sarà di circa 14,9°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di 14,8°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà, portandosi al 52% alle 11:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 23,2°C alle 14:00. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’aria piacevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 18,8°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 76%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Sestu promettono una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo la settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° Assenti 5.6 NNO max 6.6 Maestrale 85 % 1014 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.5 NNO max 6.4 Maestrale 86 % 1014 hPa 7 poche nuvole +17° perc. +16.6° Assenti 4.9 NNO max 5.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 2.7 SO max 7.2 Libeccio 52 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 12.2 SSE max 13.1 Scirocco 53 % 1013 hPa 16 poche nuvole +22.1° perc. +22° Assenti 14.1 SSE max 15.4 Scirocco 60 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.3 SSE max 11.2 Scirocco 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 7 SSE max 8.7 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:53

