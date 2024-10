Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Sestu si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nubi e un aumento dell’umidità influenzeranno la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fresca verso sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La brezza leggera proveniente da Ovest-Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con umidità al 77%. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi sempre sopra i 14°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con una leggera formazione di nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,5°C entro le 08:00. La brezza tesa, con velocità che toccherà i 23,6 km/h, contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. A partire dalle 09:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole e successivamente nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 54% entro le 16:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera potrebbe risultare più umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, e le temperature scenderanno gradualmente fino a toccare i 15,5°C alle 21:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’umidità aumenterà ulteriormente, portando a una sensazione di freschezza. Le condizioni di nubi sparse persisteranno fino a tarda notte, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestu indicano un Sabato caratterizzato da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno gradevoli, ma l’umidità crescente e la copertura nuvolosa potrebbero influenzare la sensazione di calore. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, rendendo necessario monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 9.8 ONO max 16.6 Maestrale 78 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 11.5 ONO max 20.5 Maestrale 75 % 1013 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 14 ONO max 30.2 Maestrale 62 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.5° perc. +20.9° Assenti 29.5 ONO max 38.1 Maestrale 45 % 1014 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +21.9° Assenti 29.8 NO max 35.6 Maestrale 42 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 22.8 NO max 32.8 Maestrale 54 % 1013 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 10.2 NO max 17.1 Maestrale 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 7.9 NO max 9.8 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:55

