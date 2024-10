Previsioni Meteo Seveso: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Seveso si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra un minimo di 15,1°C durante la notte e un massimo di 20,3°C nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno il 80% durante le ore notturne, per poi scendere progressivamente nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,4°C entro le ore 11:00. La calma del vento, con velocità che non supereranno i 4 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il picco di 20,3°C intorno alle 13:00, mantenendo un clima mite e soleggiato. Le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la giornata, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 56%. La brezza leggera proveniente da sud garantirà un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza intoppi. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con un cielo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima che promette di rimanere stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 3.2 NNO max 3.7 Maestrale 81 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 4.6 N max 4.6 Tramontana 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 2.2 NNO max 3.7 Maestrale 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 0.8 SO max 1.6 Libeccio 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 3.4 S max 2.4 Ostro 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 3.2 S max 3.2 Ostro 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° Assenti 3.2 NNE max 3.2 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 3.3 N max 3.3 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:09

