Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Seveso si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +12,4°C e +13,4°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto, con un picco di temperatura di +18,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 75%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Seveso presenteranno un cielo con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 76% al 89%. Le temperature si attesteranno tra +12,4°C e +13,4°C, mentre l’umidità sarà alta, raggiungendo il 80%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, con intensità che non supererà i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura che si alzerà gradualmente fino a raggiungere i +18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 54%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 5 km/h e 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che si manterranno tra +18,4°C e +18,6°C. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +14°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità che si manterranno sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo la necessità di monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 5 NNO max 7 Maestrale 80 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 5.4 NO max 8.2 Maestrale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11.7° Assenti 5.5 NNO max 8.5 Maestrale 75 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15° Assenti 5 ONO max 8.1 Maestrale 60 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° Assenti 7.2 SO max 8.4 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 5.5 OSO max 7.6 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 4.1 NNO max 4.2 Maestrale 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 2.7 NE max 3.6 Grecale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.