Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Seveso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La velocità del vento varierà, ma si attesterà generalmente su valori moderati, contribuendo a una sensazione di umidità elevata, che si aggirerà intorno al 98%.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenziano la presenza di pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12,5°C, con una leggera diminuzione della pressione atmosferica che scenderà fino a 1012 hPa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,4 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a imperversare su Seveso. Le piogge si presenteranno con intensità moderata, e si registreranno temperature che varieranno tra i 12,6°C e i 13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 9,65 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento si farà sentire, con velocità che potranno arrivare fino a 24,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle forti piogge, con temperature che si manterranno attorno ai 13,3°C. La situazione rimarrà critica, con accumuli di pioggia che continueranno a crescere, raggiungendo picchi di 8,87 mm. Anche in questo frangente, il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che si manterranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,2°C, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1005 hPa, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le precipitazioni, seppur più leggere, non daranno tregua, con accumuli che si aggireranno intorno ai 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seveso nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibili ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche avverse, con un’attenzione particolare alle eventuali allerta meteo che potrebbero essere emesse.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.22 mm 1.7 E max 3.6 Levante 95 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 2.03 mm 2.8 ENE max 10.3 Grecale 97 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.83 mm 6 E max 22.6 Levante 97 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +13.2° perc. +13.2° 2.77 mm 6.9 ENE max 24.5 Grecale 97 % 1007 hPa 13 forte pioggia +13.2° perc. +13.2° 8.87 mm 3.9 N max 17.4 Tramontana 98 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.88 mm 1.9 S max 9.4 Ostro 97 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 1.23 mm 2 SE max 6.6 Scirocco 98 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.3 mm 2.3 SO max 5.6 Libeccio 97 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.